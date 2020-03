Coronavirus, quarto caso in Puglia registrato a Bari: è un 29enne che lavora in Lombardia

Un nuovo caso che fa salire a quattro i soggetti contagiati dal coronavirus in Puglia. Dopo i tre familiari isolati negli scorsi giorni a Torricella, nel tarantino, è la volta di un 29enne barese che lavora in Lombardia e che solo una volta tornato nel capoluogo pugliese ha avvertito i primi sintomi della malattia. La notizia della positività del tampone effettuato sul ragazzo è stata confermata dal Presidente della Regione Michele Emiliano, che comunica come l’Asl di Bari abbia già avviato l’acquisizione delle informazioni sul nucleo familiare dell’uomo e sugli spostamenti da lui effettuati per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare dei contatti più stretti. Negativi altri cinque tamponi analizzati nelle ultime ore. Nel frattempo il sindaco di Bari Antonio Decaro ha comunque confermato che le scuole in città rimarranno aperte, anche alla luce dei nuovi provvedimenti varati dal Governo che uniformano il comportamento su tutto il territorio nazionale nelle aree dove non si siano verificati focolai significativi, come del resto anche da lui richiesto in qualità di presidente Anci. Intanto le limitazioni agli spostamenti iniziano a ripercuotersi anche sui collegamenti aerei: Turkish Airlines ha comunicato lo stop immediato a tutti i voli da e per l’Italia, compresa la tratta per Brindisi. Anche Alitalia, a causa del calo delle prenotazioni, ha cancellato alcuni voli giornalieri rivedendo i proprio collegamenti giornalieri da Bari e Brindisi per Roma Fiumicino e Milano Linate. In particolare, sulla tratta Brindisi Roma, si passa da 8 a 6 collegamenti giornalieri; sulla tratta Brindisi-Milano Linate, da 14 a 8; sul Bari-Roma, da 12 si passa a 8 e sul Bari-Milano, i voli passano da 6 a 4.