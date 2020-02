Foggia, litigano per un parcheggio condominiale: tre persone finiscono in ospedale

Tre persone, due uomini ed una donna, sono finite in ospedale dopo un violento litigio causato da una controversia per il posto auto in un parcheggio condominiale per cui è già pendente un contenzioso penale. È accaduto l’altra sera in uno stabile a Borgo Incoronata nel Foggiano. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione da parte di alcuni condomini di una rissa tra due famiglie che risiedono nello stesso palazzo. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo riverso per terra ferito a cui i medici del 118 stavano prestando le prime cure. Al suo fianco anche il figlio. I due hanno dichiarato di essere stati aggrediti da una copia di coniugi che risiede nello stesso stabile. Solo grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza gli agenti hanno potuto ricostruire l’intera vicenda. Tra le due famiglie c’è stato un primo litigio verbale. Ma quando il padre del ragazzo è sceso di casa per andare nel parcheggio condominiale è stato sorpreso da due coniugi che lo hanno percosso. Il ragazzo, accortosi di quanto stava accadendo, è andato in aiuto del padre e, a sua volta, ha iniziato a picchiare marito e moglie. Sono intervenuti altri condomini per dividere i quattro e riportare la situazione alla calma. A seguito delle ferite riportate durante la lite sono finiti al Pronto Soccorso il padre, figlio nonché la donna appartenente all’altro nucleo familiare.