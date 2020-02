Covid-19: un molfettese positivo a Londra. In quarantena i passeggeri che hanno viaggiato con il ragazzo di Torricella

Positivi al test del Coronavirus anche il fratello e la moglie del contagiato numero uno in Puglia, il 33enne di Torricella, in provicnia di Taranto, rientrato lunedì sera da Codogno in aereo da Malpensa a Brindisi: i 131 passeggeri sono stati messi in quarantena, la maggior parte sono salentini.

Intanto un molfettese di 50 anni che vive e lavora a Londra è stato isolato nella capitale britannica dopo che è risultato positivo al Covid 19. L’uomo, figlio di una donna che si sottopone a dialisi, nei giorni scorsi era stato nella cittadina del nord barese per poi ripartire per Londra. Sta bene ed è stato lui stesso a sottoporsi al test in via precauzionale risultando positivo. Non è da escludere che sia stato contagiato durante uno scalo a Milano, avvenuto lo scorso 25 febbraio. La mamma – che è ricoverata al Policlinico ed è in isolamento – non presenta alcuna sintomo. Profilassi comunque per familiari e amici venuti a contatto con l’uomo.

Ed è arrivata ieri sera a margine del Consiglio dei Ministri la decisione di vietare la trasferta leccese ai tifosi dell’Atalanta, anche dopo la notizia di un giornalista spagnolo contagiato dopo essere stato a San Siro, per la partita dei nerazzurri bergamaschi contro il Valencia. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare un decreto ad hoc firmato dal premier Conte.

Polemiche sui social fra i sostenitori dell’Atalanta: già un centinaio avevano comprato il biglietto per il match in Salento.