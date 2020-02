Droga ordinata su instagram e consegnata a scuola: arrestato pusher 20enne

«Ho bisogno di una mano», è questo il messaggio in codice che i ragazzi si inviavano su Instagram per fissare appuntamenti per l’acquisto di droga. Poi il pusher consegnava hashish e marijuana direttamente a scuola oppure in una delle piazze principali della città di Monopoli. I carabinieri hanno arrestato un 20enne che avrebbe per circa un anno rifornito di dosi giovani studenti del luogo. Le indagini dei carabinieri sono partite dalle segnalazioni raccolte da alcune pattuglie impegnate nel progetto “Scuole sicure”: alcuni genitori avevano notato il comportamento sospetto del 20enne, in concomitanza degli orari di entrata e uscita dalle lezioni, manifestando anche il disagio e la preoccupazione che vivevano i propri figli, spettatori delle attività illecite. I controlli hanno quindi consentito di individuare una coppia di giovani (di cui uno minorenne) i quali, a bordo di un motociclo, si presentavano negli orari d’ingresso e avvicinavano gli studenti con l’intento di vendere stupefacente. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana già confezionate in bustine in cellophane e pronte ad essere vendute, oltre che la somma di 140 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Nel corso dell’attività sono state sequestrate 30 bustine pronte per il confezionamento per l’attività di vendita ed un bilancino di precisione. Attualmente il giovane è stato sottoposto in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante.