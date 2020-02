Altamura, fabbrica clandestina di alcol scoperta dalle Fiamme Gialle

BARI. Rischia fino a tre anni di reclusione e una multa di oltre settemila euro un altamurano di 38 anni. E’ stato denunciato all’autorità giudiziaria con le accuse di fabbricazione clandestina e sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche . La Guardia di Finanza di Altamura con il I Gruppo di Bari hanno scoperto in una contrada del paese murgiano una vera e propria fabbrica clandestina per la produzione di alcool – completa di ogni apparecchiatura e perfettamente funzionante. Già pronte per la vendita bottiglie contenenti complessivamente 242 litri di alcool di contrabbando. L’uomo non è stato in grado di fornire alle Fiamme Gialle tutta la documentazione necessaria. Un’attività non solo dannosa per le imprese regolari che corrispondono allo Stato le imposte sul prodotto in commercio, ma pericolosa per la salute. Nel processo di distillazione di vinacce e di acqua per ottenere la grappa, ad esempio, i vapori delle sostanze in ebollizione sino a una certa temperatura sono formati da alcool metilico, aldeide acetica e metanolo, che se ingeriti diventano estremamente tossici. Il proprietario della fabbrica clandestina era già noto alle forze dell’ordine, gravato da numerosi precedenti di polizia per ricettazione, reati tributari, furto, appropriazione indebita e truffa .