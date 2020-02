Migranti, la grande paura della Puglia: diventare il principale hub degli sbarchi

Un’impennata prevedibile, soprattutto per le mutate condizioni politiche. Nei primi 38 giorni del 2020, secondo i dati del Ministero dell’Interno, i migranti sbarcati sulle coste italiane sono stati 1751, contro i 202 dello stesso periodo dell’anno precedente, con il picco di 394 stranieri il 2 febbraio. Frutto certamente della riapertura dei porti italiani da parte dei ministri dell’Interno Lamorgese e dei Trasporti De Micheli, che hanno voluto invertire la rotta tracciata a partire dal giugno 2018 dai predecessori Salvini e Toninelli. Un numero dunque quasi nove volte maggiore, in linea con il trend registrato a partire da settembre 2019, che ha scatenato una serie infinita di polemiche da parte della Lega, in vista anche delle elezioni regionali che in primavera coinvolgeranno anche la Puglia. Il deputato Rossano Sasso ha più volte visitato negli ultimi mesi il Cara di Bari, denunciando il fatto che, soprattutto a seguito dei due approdi a Taranto della Ocean Viking, la nave di Medici senza Frontiere che si occupa di salvare i migranti nel Canale di Sicilia, la struttura di Palese ospita oltre 600 persone che avrebbero dovuto essere già ricollocate in altri paesi europei e che invece, secondo Sasso, non si sono mosse da Bari. Lo stesso Sasso ha denunciato come nella struttura avrebbero operato forze del’ordine francesi con l’intento di selezionare i migranti destinati a Parigi secondo i propri parametri. Segnalazioni contenute in un’interrogazione parlamentare destinata al ministro Lamorgese che non avrebbe ancora risposto alle domande del deputato leghista, che adombra il sospetto che in seguito alle difficoltà riscontrate dai porti siciliani Taranto e la Puglia diventino il nuovo hub italiano dell’immigrazione. A onor del vero, c’è da dire che nel 2018, nei primi 38 giorni dell’anno, gli sbarchi furono addirittura 4723, tra cui molti minori non accompagnati, che furono comunque gestiti dalla macchina dell’accoglienza che in questi anni ha saputo organizzarsi al meglio per gestire un fenomeno difficile da arginare, soprattutto se l’Unione Europea non troverà una soluzione condivisa, e soprattutto possibile da attuare.