Potenza, carabiniere aggredito durante un tentativo di furto

Aggredito in pieno giorno a Potenza, in viale Dante, nell’adempimento del proprio dovere. E’ quanto accaduto ad un carabiniere, intervenuto in zona su segnalazione dei residenti circa la presenza di persone sospette nei pressi delle abitazioni. Aggredito in pieno giorno a, in, nell’adempimento del proprio dovere. E’ quanto accaduto ad un carabiniere, intervenuto in zona su segnalazione dei residenti circa la presenza dinei pressi delle abitazioni.

Almeno quattro gli individui, pronti ad entrare in un appartamento, che alla vista del militare lo hanno aggredito e poi sono riusciti a fuggire a piedi facendo perdere le loro tracce. Nello scontro, il carabiniere è stato ferito in modo non grave al volto e portato all’ospedale San Carlo per essere medicato. Stando ad una ipotesi, i quattro si trovavano in viale Dante anche con l’aiuto di un complice.

Sono in corso indagini per risalire alla loro identità. Intanto, posti di blocco sono stati istituiti agli ingressi del capoluogo lucano.

Sull’episodio, nota di vicinanza al carabiniere ferito da parte del Presidente della Provincia, Rocco Guarino, augurando anche a nome dell’intero Consiglio Provinciale pronta guarigione. Espressa grande solidarietà alle forze impegnate nella dura battaglia di tenuta dell’ordine. Per Guarino è “importante l’azione di prevenzione messa in atto nelle nostre comunità per salvaguardarci da infiltrazioni criminali dando sicurezza ai cittadini e garantendo una sempre migliore qualità della vita”.

Anche il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, esprime solidarietà per il ferimento subito, e il ringraziamento al carabiniere prontamente intervenuto in soccorso di una signora che aveva segnalato la presenza di persone sospette all’interno di un palazzo in viale Dante. “Il lavoro del militare e, con lui, di tutte le forze dell’ordine, che presidiano il territorio e garantiscono la sicurezza alla nostra comunità cittadina, confermano l’importanza di un impegno che ogni giorno, donne e uomini di grande professionalità e indubbio valore, profondono, andando ben oltre quelli che sono i normali doveri d’ufficio”, conclude Guarente.