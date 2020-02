Mafia, strage S.M. in Lamis: presunto basista commando non collabora

Non intende collaborare con la giustizia Giovanni Caterino, il presunto basista della strage di San Marco in Lamis (Foggia), avvenuta il 9 agosto 2017, in cui vennero uccisi il boss di Manfredonia, Mario Liciano Romito, e suo cognato Matteo De Palma. Nella stessa circostanza furono uccisi anche due innocenti, i fratelli Aurelio e Luigi Luciani, perché ritenuti testimoni scomodi dell’agguato. È quanto emerso nel corso di una nuova udienza del processo che si sta celebrando in corte d’Assise a Foggia a carico di Caterino che, secondo l’accusa, era alla guida della Fiat Grande Punto che la mattina della strage pedinò l’auto con a bordo il boss Romito. L’uomo per tre volte non avrebbe accolto l’invito degli inquirenti a collaborare e a raccontare tutto ciò che sapeva sulla mafia che opera sul Gargano: le prime due volte, quando venne convocato in caserma il 27 febbraio ed il 2 luglio del 2018 in occasione del suo tentato omicidio; poi nel carcere di Bari in occasione del suo arresto. L’avvocato dell’imputato, Giulio Treggiari, ha anche smentito un possibile collegamento di Caterino con il clan Libergolis, attivo tra Monte San’Angelo e Manfredonia. “Non c’è alcun collegamento – afferma il legale – non c’è un processo, una indagine in cui Caterino, incensurato, possa essere associato ad un clan che sia Libergolis, Romito o Raduano” (questi ultimi due attivi rispettivamente su Manfredonia e Vieste).

“Quello che fa Caterino – conclude l’avvocato Treggiari – è ripercorrere, nel corso di alcune intercettazioni captate dagli inquirenti, la storia della delinquenza di Manfredonia, cosa che apprende leggendo i giornali”.