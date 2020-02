Valorizzare e tutelare il paesaggio culturale pugliese. Presentato il progetto “Le strade della Fiaba”

La valorizzazione del paesaggio culturale verrà costruito attraverso le interazioni fra le bellezze dei luoghi e l’incanto di antiche narrazioni, di fiabe popolari. Si muove su queste direttive il progetto “Le Strade della Fiaba” che si inserisce nella più ampia strategia culturale della Regione Puglia integrato dei cammini storici, spirituali e tematici del Sud.

In programma diversi itinerari sul modello della Märchenstraße tedesca. L’accordo tra Regione e Treccani si svilupperà attraverso progetti specifici, convegni, workshop, pubblicazioni ed eventi, con punto di riferimento la Fiaba quale fattore identitario e storico-antropologico del Paese, ma allargando il campo di azione a tutti gli altri temi e progetti che verranno concordati tra l’Istituto Treccani, i Dipartimenti della Regione Puglia competenti per materia e gli Enti e Società del Sistema Regionale della Puglia, tra cui Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Apulia Film Commission e Pugliapromozione.

“Ogni comunità, ogni paese della Murgia, del Salento o del Gargano – ha detto Emiliano – ha elaborato e narrato per secoli una propria fiaba, modulandola in base al proprio genius loci, arricchendola, come dice Calvino, di ‘aromi locali’, o, come dicono i Grimm, dell’’odore della propria terra e della luce del proprio cielo’. Ogni popolo cioè ha elaborato una propria formula narrativa su cui ha fondato il proprio orizzonte memoriale e anche il proprio orgoglio culturale, trasmesso non con il linguaggio forte dell’autorità ma attraverso quello dolce e musicale di nonne narratrici, di poeti di strada e di cantastorie. Ogni comunità, ogni paese, ha però ospitato e ascoltato e meticciato. La civiltà infatti non cammina se si pongono muri e confini. La civiltà vuole una strada, di terra o di mare, ma aperta. Perciò ogni fiaba ha migrato, ha seguito le tracce dei mercanti, le transumanze dei pastori, le carovane dei pellegrini di cui la Puglia, da sempre, è stata attraversata. Ogni fiaba così si è contaminata, con quelle degli altri paesi vicini, con quelle che venivano da lontano, dalla Grecia, dall’Albania, dal mitico Oriente. La fiaba perciò ha fatto politica, la stessa che è nel cuore di questa Amministrazione regionale. Ha cioè tracciato una strada glocale, fatta di identità e differenze, di radici e di comunioni. Essa è la stessa su cui si è costituita la Puglia, Regione cerniera, ponte fra Oriente e Occidente, dialogo perenne fra le brume del Nord e le onde calde del Mediterraneo. Ed è anche la stessa su cui vorremmo si costituisse l’Europa. Per questo, oltre a preservare il nostro paesaggio narrativo e culturale locale, la nostra Regione, assieme alla enciclopedia Treccani, si è impegnata ad avviare un percorso di allargamento della protezione UNESCO a tutta la fiaba popolare europea in quanto non solo Bene da custodire nel Patrimonio immateriale dell’Umanità, ma cifra della stessa identità europea”.