Inchiesta Popolare di Bari, i dirigenti nascondevano parte del bilancio ai soci

C’era un bilancio completo, e un bilancio per i soci. In una intercettazione tra due dirigenti della Banca Popolare di Bari, Gianni Milella e Elia Circelli, entrambi indagati e il secondo arrestato con gli ex amministratori Marco e Gianluca Jacobini nell’ambito dell’indagine della Procura sul dissesto dell’istituto di credito barese, i due parlerebbero di una “copia pulita” del bilancio da poter fare vedere a un socio interessato ai conti Nell’ordinanza di custodia cautelare si spiega che “queste conversazioni rivestono particolare importanza per l’anomala circostanza di non avere a disposizione, presso la sede della BPB, una copia del bilancio completo, da mettere a disposizione dei soci che richiedono di poterlo visionare”. Stando a quanto ricostruito dai magistrati baresi, la “necessità di far visionare una ‘copia pulita’, non si esclude possa intendere anche riferirsi ad esemplare ‘difforme’ da quello che sarà poi sottoposto all’approvazione nell’assemblea”. Intanto le associazioni di tutela dei consumatori alzano la voce. “La bufera giudiziaria che ha travolto i vertici della Banca Popolare di Bari apre nuovi fronti di tutela per i risparmiatori coinvolti in questa ennesima vicenda di risparmio tradito”, dice Emilio Graziuso, responsabile del Coordinamento istituito dalla Confconsumatori e dall’Associazione Nazionale ‘Dalla Parte del Consumatore’. Per il legale, i reati contestati dalla Procura, “sono molto importanti ed avranno una notevole ricaduta anche sui processi civili instaurati e da instaurare” nei confronti della banca e, “qualora accertati, confermerebbe la tesi dell’assoluta inconsapevolezza dei risparmiatori, e non certo per loro responsabilità, al momento dell’acquisto dei titoli, circa la situazione economica, sulla solvibilità e solidità della banca e, di conseguenza, in merito all’affidabilità dei titoli, alla natura ed al rischio degli stessi ed al recupero delle somme investite”.