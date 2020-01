Morte tifoso a Vaglio Basilicata: 29 Daspo disposti dalla Questura di Potenza

Sono stati firmati dal Questore di Potenza, Isabella Fusiello, 29 Daspo a carico delle persone coinvolte nei tragici fatti di Vaglio Basilicata: dove il 19 gennaio scorso durante un agguato teso dai tifosi della Vultur Rionero a quelli del Melfi, un tifoso vulturino, Fabio Tucciariello, di 39 anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto guidata da un supporter melfitano, Salvatore Laspagnoletta, di 30, in carcere con l’accusa di omicidio volontario.

In particolare, 24 dei 25 tifosi vulturini già oggetto di misure cautelari hanno ricevuto il divieto per 5 anni di accedere alle manifestazioni sportive, 8 anni per una persona recidiva. Daspo di 5 anni, invece, per un minore che non aveva ricevuto provvedimenti penali, e per il conducente Laspagnoletta. Gli altri due occupanti della Fiat Punto, hanno ricevuto provvedimento restrittivo per un anno. Intanto, si svolgeranno a porte chiuse le gare del campionato di calcio di Eccellenza lucana, Vultur Rionero-Real Senise e Melfi-Ripacandida previste domenica 2 febbraio. Niente tifo ospite il 5 febbraio per Moliterno – Melfi. La decisione è arrivata dal prefetto Annunziato Vardè e non sono escluse altre misure durante l’arco della stagione.

La Questura potentina ha anche reso noto l’ennesima truffa a danno di una 70enne ed una fode in commercio con sequestro di merce per un valore di 5mila euro proveniente dalla Cina, recante marchio CE non conforme all’originale. L’operazione è stata condotta dal Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e ha portato alla segnalazione in stato di libertà del titolare del negozio, situato nel capoluogo lucano. “Nessun pericolo sul fronte Coronavirus” – è stato precisato – ma c’è massima attenzione sul fenomeno collegato a beni in arrivo dal Paese asiatico.