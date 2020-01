Picchia moglie e genitori: arrestato 47enne nel Foggiano

Picchiava la moglie e gli anziani genitori: è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri, per maltrattamenti in famiglia, un 47enne di Pietramontecorvino che ha precedenti di polizia per maltrattamenti e per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

A denunciare l’accaduto è stata la moglie: di fronte all’ennesimo episodio di violenza, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri che, quando sono arrivati, hanno sorpreso l’uomo mentre aggrediva i genitori; il padre aveva una profonda ferita a un orecchio. Alla vista dei Carabinieri l’uomo si è scagliato contro di loro, insultandoli e minacciandoli, ma i militari sono riusciti a bloccarlo. Ai Carabinieri risulta che l’uomo, in più occasioni, ha pesantemente insultato la moglie e i propri genitori, accusandoli di non dargli denaro sufficiente, e distrutto suppellettili per poi utilizzarne i pezzi come strumenti per colpire i due anziani e la moglie.