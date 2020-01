Influenza cinese, dopo la paura la Puglia pronta al monitoraggio

La paura è passata, ma l’allarme rimane. Gli esiti degli esami dell’Istituto nazionale Spallanzani di Roma sui campioni biologici della donna barese che si era recata al Policlinico di Bari con forti sintomi influenzali ed era appena rientrata dalla regione del Wuhan hanno confermato che non si trattava del coronavirus 2019-nCoV, la tanto temuta febbre cinese che sta seminando il panico in mezzo mondo. La paziente, al pari di un altro soggetto individuato a Parma, soffre di un’altra patologia che non ha attinenza con la malattia orientale, e verrà trattenuta nell’ospedale barese per qualche altro giorno sotto terapia antibiotica prima di essere dimessa e poter tornare finalmente a casa. Dal Policlinico e dalla Regione Puglia si fa notare comunque come la macchina dei controlli si sia immediatamente messa in moto, consentendo l’isolamento della donna, il prelievo dei campioni e l’identificazione della malattia, oltre ovviamente alle cure di cui la donna aveva bisogno. «Voglio tranquillizzare tutti. Il rischio – ha detto Vito Montanaro – possiamo rilevarlo nel momento in cui interagiamo con una persona italiana o di altre nazionalità, non necessariamente cinese, eventualmente proveniente dai territori epidemici e cioè da Wuhan in Cina. Intanto stiamo attenti all’igiene, osservando con scrupolo le indicazioni che osserviamo anche per difenderci dall’influenza» Anche Aeroporti di Puglia con una nota informa che presso gli scali pugliesi sono state adottate le raccomandazioni previste dalle Autorità sanitarie regionali per informare i viaggiatori diretti in Cina o provenienti dall’area interessata.