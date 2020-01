Matera, agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto

Le Organizzazioni Sindacali di categoria, in una nota, denunciano l’aggressione di un detenuto ai danni di alcuni Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Matera.



Nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio – è scritto – quattro Poliziotti penitenziari, di cui un Ispettore e tre Assistenti capo hanno avuto bisogno delle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Matera perché un detenuto, pare per futili motivi, inizialmente ha inveito verbalmente contro un Assistente capo, passando poi per le vie di fatto coinvolgendo anche l’ispettore di sorveglianza intervenuto per bloccare il detenuto che si era scagliato violentemente contro l’Assistente capo.

Fortunatamente sono intervenuti altri due Poliziotti penitenziari e tutti e quattro con non pochi problemi sono riusciti a bloccare il detenuto e porre in sicurezza tutta la sezione.



Infine l’appello : “Servono nuovi agenti presso la casa circondariale di Matera, ci vuole una completa inversione di rotta, siamo in balia di questi facinorosi. Ora ci attendiamo dei provvedimenti esemplari in primis dal Direttore della Casa circondariale di Matera e contestualmente dal Provveditore Regionale. E’ ora di far terminare questo gioco al massacro”