Attentati Foggia, pronto un fondo di solidarietà per le vittime

Rafforzate le misure di sicurezza personali nei confronti di Cristian e Luca Vigilante, i fratelli vittime in pochi giorni di due attentati dinamitardi. La decisione è stata presa nelle scorse ore al termine di una riunione in prefettura, durante la quale le due vittime sono state ascoltate alla presenza del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura Annapaola Porzio. Sul fronte delle indagini, intanto, gli investigatori non tralasciano alcuna pista. I fratelli Vigilante, testimoni in un’indagine della Dda di Bari nei confronti della mafia foggiana, hanno dichiarato agli inquirenti di non aver ricevuto negli ultimi tempi richieste estorsive. Nel capoluogo dauno in queste ore si sta anche svolgendo il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica aperto alla cittadinanza, a cui ha preso parte il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Annapaola Porzio, che ha annunciato che presto per le vittime di estorsioni e attentati sarà messo a disposizione un fondo di solidarietà: “Ho voluto testimoniare una vicinanza concreta e continua ai due fratelli Vigilante, che spero di poter attestare anche poi con il comitato di solidarietà e, quindi, con l’erogazione del fondo non appena faranno istanza. Se noi continuiamo a combattere, a sostenere questa città e la sua gente, riusciamo a vincere – ha proseguito il prefetto Porzio – Basta vedere l’esperienza di altri centri anche del Foggiano come Vieste, che sono riusciti a debellare all’interno della propria collettività questo fenomeno”.