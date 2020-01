Foggia, il ministro Lamorgese: “In arrivo un contingente straordinario delle forze dell’ordine”

Dopo il quinto attentato dinamitardo in pochi giorni a Foggia, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha previsto l’invio di un contingente straordinario di forze di polizia. Inoltre, a partire dal prossimo 15 febbraio sarà attiva la sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, come annunciato in occasione dello scorso Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 23 dicembre. Atti, ha spiegato il ministro Lamorgese, che “confermano la volontà dello Stato di contrastare con la massima determinazione ogni forma di criminalità”, rafforzando “le strutture destinate all’attività di prevenzione e repressione, e nel contempo garantendo il capillare controllo del territorio anche nella provincia e nella città di Foggia”. Un commento sugli ultimi episodi criminosi avvenuti nel capoluogo dauno, arriva anche dal procuratore di Bari, Giuseppe Volpe: “Noi non accettiamo sfide, noi applichiamo la legge e facciamo il nostro dovere secondo le regole. Questo concetto di guerra non lo accettiamo, noi non siamo in guerra con nessuno, facciamo il nostro lavoro, che ovviamente in questa fase è molto riservato”. Per il procuratore Volpe, quello che è accaduto nelle scorse a danno dei fratelli Vigilante, vittime in pochi giorni di due attentati dinamitardi, “è un atto gravissimo perché hanno colpito per la seconda volta chi ha avuto il coraggio di denunciare e deve venire a testimoniare nei processi”. Accanto allo Stato però ci sono anche le associazioni antimafia, che continuano a presidiare il territorio e a combattere, come Libera, che il 10 gennaio scorso ha organizzato una manifestazione a cui hanno preso parte 20mila persone. “Davanti all’ennesima atto dinamitardo nessun passo indietro. Andremo avanti ancora con più forza per disinnescare la miccia della paura e della rassegnazione – queste le parole contenute in una nota dell’associazione – Proseguiamo sulla strada tracciata la sera del 10 gennaio, una mobilitazione a cui hanno partecipato in tanti, nata dal bisogno di affermare un’urgenza: quella di ricostruire insieme le fondamenta del nostro modo di essere cittadini e di abitare le città. Di dire basta alla rassegnazione, al silenzio complice, al vano parlare. Ridiventando insomma comunità, una comunità chiamata Italia”.