Taranto, 119 migranti sbarcati dalla Sea Watch in buone condizioni

Sono in buone condizioni e secondo quanto previsto dovrebbero essere smistati in tutta Europa i 119 migranti soccorsi dalla Sea Watch 3 nei giorni scorsi in tre distinti interventi in acque maltesi, e sbarcati dalla nave attraccata in mattinata senza problemi al molo San Cataldo del porto di Taranto. Circa 40 minori stranieri non accompagnati sono stati trasferiti in strutture comunali, mentre gli altri migranti transiteranno nell’hotspot per le procedure di identificazione e poi saranno dislocati nei centri di accoglienza nazionali ed esteri come previsto dalle disposizioni del Viminale. Francia, Germania, Portogallo e Irlanda hanno già dato la loro disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo. Presente al momento dello sbarco anche il deputato della Lega Rossano Sasso, che ha polemizzato nei confronti delle politiche del governo.