Potenza. Dramma familiare in via Maratea

Dramma in una famiglia di anziani a Potenza. Il marito accoltella la moglie: tra le ipotesi, credeva di essere avvelenato.

Ha accoltellato la moglie che ancora riposava in camera da letto, ma è stato fermato dall’intervento del figlio.

Dramma familiare al civico 20 di Via Maratea a Potenza. I fatti intorno alle 7 del mattino al quarto piano della palazzina, dve un 81enne ha afferrato un coltello da cucina ed è tornato in camera da letto colpendo la donna in più punti del corpo mentre si trovava ancora distesa. Da quanto si è appreso, l’80enne, è stata raggiunta alla mano destra, al fianco ed in particolare al collo. Al momento dell’accaduto, in casa vi erano i tre figli della coppia di anziani. Uno di questi, un uomo, avrebbe aperto con forza la porta della stanza e divincolato il padre.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha soccorso e trasportato entrambi all’ospedale San Carlo ed una volante della Questura seguita dalla Polizia Scientifica. In particolare, preoccupano le condizioni della donna che non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore, con problemi di salute dovuti al diabete, già da tempo avrebbe mostrato segni d’insofferenza nei confronti della moglie, tanto – è l’ipotesi vagliata dagli inquirenti – da maturare l’idea di essere oggetto di vessazioni o addirittura avvelenamento. Dai riscontri e dalle deposizioni dei figli si cercherà di appurare la natura del gesto.