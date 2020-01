Santeramo, minacce per debito di droga non pagato: sei in manette

I pusher erano stati scarcerati nello scorso ottobre

Avrebbero tentato di estorcere denaro a una coppia di coniugi di Santeramo in Colle (Bari), con minacce e aggressioni fisiche, per un debito di droga non pagato di circa 2mila euro. Le vittime, marito e moglie di 50 e 29 anni, hanno denunciato ripetute aggressioni e minacce di morte rivolte loro per mesi affinché saldassero il debito. Dalla coppia gli indagati avrebbero anche preteso la cessione della loro auto e, in una occasione, avrebbero proposto alla donna di ripagare la somma dovuta con prestazioni sessuali. La droga, stando alla ricostruzione fatta dai militari coordinati dalla Procura di Bari, era stata acquistata nel 2017 dalla donna, ex tossicodipendente. I pusher nel frattempo furono arrestati e solo dopo la loro scarcerazione, a partire da ottobre 2019, sarebbero iniziate le minacce per ottenere il pagamento dei 2mila euro. “Se non pagate il debito – gli avrebbero detto – vi veniamo a prendere da sotto casa, vi distruggiamo la macchina, vi rompiamo il portone, saliamo in casa e vi spacchiamo a voi”.