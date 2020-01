Bari, calci e pugni a un automobilista in sosta: due arresti

Hanno picchiato con calci e pugni e minacciato di morte un automobilista in sosta nella sua Golf e gli hanno portato via l’auto. Per questo sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso Dario Magaletti, di 33 anni, e Mario Milella, di 32 anni. I fatti risalgono allo scorso settembre e sono avvenuti al quartiere San Paolo di Bari.

I responsabili della rapina sono stati arrestati dopo essere stati individuati dalla polizia con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due malviventi hanno visto per strada un automobilista, in sosta nella sua Golf a margine della carreggiata con le chiavi inserite nel quadro. Con una mossa fulminea hanno aperto lo sportello dell’auto e con calci e pugni hanno spinto la vittima fuori dal veicolo per poi darsi alla fuga a bordo della Golf facendo perdere le proprie tracce. Le indagini avviate dalla polizia hanno poi consentito alla Procura di richiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari la misura cautelare della custodia in carcere per Magaletti, nel frattempo già detenuto per altra causa, e quella degli arresti domiciliari per Milella.