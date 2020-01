Sextortion, primo caso in Basilicata: un arresto

Forse il primo caso in Basilicata di “sextortion”: il reato che consiste nel ricatto sessuale sul web ai fini dell’estorsione. Minacce sui social, con la pretesa di ottenere denaro per evitare la pubblicazione di materiale a sfondo sessuale.

Arrestato per stalking, violenza privata e, appunto per il nuovo tipo di truffa, un uomo di Melfi, che vive a Rionero in Vulture, e che è stato residente anche a Matera. Per lui è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla Polizia. A dicembre scorso fu arrestato in flagranza: aveva postato la foto di una pistola per minacciare una vittima. Il fenomeno della sextortion è in crescita in tutta Italia.