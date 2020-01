Terrorismo internazionale, giudici Bari: afghano filmava luoghi per attentati

Hakim Nasiri e i suoi sodali afghani avrebbero “individuato e documentato possibili bersagli per attività terroristiche facendo appositi sopralluoghi”. Lo scrive la Corte di Assise di Appello di Bari nelle motivazioni della sentenza con la quale nel luglio scorso ha condannato il 27enne Nasiri alla pena di 5 anni di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al terrorismo internazionale di matrice islamica, ribaltando l’assoluzione di un anno prima. Nasiri, che era imputato in stato di libertà, dopo la sentenza di condanna si allontanò dall’Italia, prima in

Francia e poi in Germania, secondo gli inquirenti della Dda di Bari per tentare di fuggire. Per questo nei mesi scorsi è stato arrestato e oggi estradato. I giudici baresi lo ritengono

“componente di una cellula terroristica” per aver “partecipato ad appostamenti allo scopo di porre in essere un attentato terroristico”.

In particolare fanno riferimento a video e foto trovate nel suo telefono: uno girato nel centro commerciale Ipercoop di Santa Caterina a Bari il 16 dicembre 2015, altri a Londra e Roma in piazze e hotel di lusso, foto del centro di Bari, vicino l’Università, che “non rivestono alcun interesse turistico” perché “riprendono, ben visibili, le auto delle forze dell’ordine”. Per la Corte di Assise di Appello si tratta di “attività prodromiche ad attentati terroristici”. La sentenza mette in risalto altro materiale trovato in possesso dell’imputato, una foto con il sindaco di Bari, Antonio Decaro,

durante la “Marcia Scalzi” del 10 settembre 2015, foto di armi e mezzi militari, una foto del 27enne con un fucile in mano, probabilmente giocattolo, nella quale “l’atteggiamento, l’espressione e la postura non rivelano assolutamente alcun intento ludico, ma una evidente esaltazione della violenza armata”. Agli atti c’è anche “materiale propagandistico dell’ideologia terroristica” che secondo i giudici “costituisce elemento comprovante le fasi di addestramento e auto-addestramento tipici del mondo del terrorismo jihadista”, come file audio scaricati dal web “usati per l’addestramento dei kamikaze” e “Ipnotici canti nei quali si ripetono ossessivamente indicazioni per commettere attentati contro gli infedeli”.

La difesa di Nasiri, con l’avvocato Vittorio Platì, ha impugnato in Cassazione la sentenza di condanna, evidenziando la “interpretazione strumentale” degli elementi raccolti.