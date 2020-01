Bari, scoppia incendio in un appartamento: muore lettrice facoltà Scienze Politiche

Potrebbe aver perso la vita soffocata dai fumi o forse per lo spavento. E’ morta così Angela Lee, di Glasgow, lettrice di inglese della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari nell’incendio scoppiato ieri sera all’ultimo piano di un appartamento in via Quintino Sella, nel centro di Bari. L’appartamento risulta completamente distrutto, mentre lo stabile sembrerebbe non aver subito danni strutturali. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno fatto sgomberare le famiglie del palazzo. La 55enne era stata vista per strada, attorno alle 18.50, da un commerciante che ha un esercizio commerciale accanto al palazzo in cui viveva la vittima. Secondo alcune testimonianze, sarebbe stato udito uno scoppio, seguito dalle fiamme. Sul posto è intervenuto il 118, insieme a diverse squadre di vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale. È stato anche necessario bloccare il traffico per consentire ai soccorsi di intervenire. La Procura di Bari ora prosegue con le indagini per stabilire la dinamica dell’incendio. La strada è rimasta chiusa alla circolazione, con grosse conseguenze sul traffico del centro. Sconvolti i vicini di casa e i commercianti della zona che avevano visto e parlato con la professoressa solo qualche ora prima.