Bomba carta davanti a bar nel foggiano, danni ingenti

Una bomba carta è stata piazzata e fatta esplodere la notte di Capodanno davanti all’ingresso del bar Open Gallery Cafè che si trova in piazza Europa a San Giovanni Rotondo. Ingenti i danni provocati dalla deflagrazione soprattutto alla struttura esterna del locale.

Sul posto hanno operato i carabinieri del comune caro a San Pio che stanno verificando la presenza di telecamere di sicurezza nella zona. “Chiunque tu sia stato sei un imbecille. Per qualsiasi motivo tu l’abbia fatto sei doppiamente imbecille” – scrive il titolare sulla pagina Facebook del bar. Sempre durante i festeggiamenti di Capodanno persone al momento sconosciute hanno fatto saltare in aria il Bancomat dell’Ufficio Postale che si trova in via Napoli a Cerignola, in provincia di Foggia.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di stabilire se si sia trattato di un atto vandalico da parte di qualche balordo durante i festeggiamenti per il nuovo anno, oppure di un vero e proprio assalto al fine di portar via il denaro contante contenuto nello sportello automatico. Con questi ultimi due casi è salito a cinque il numero degli attentati avvenuti nel foggiano durante la notte di San Silvestro.