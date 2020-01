Botti di Capodanno, due bambini feriti a Taranto e Francavilla Fontana

Nel barese un cacciatore si è ferito accidentalmente a un piede

Un bilancio tutto sommato positivo quello dei danni causati alle persone dai botti di Capodanno, anche se in due casi ne hanno fatto le spese altrettanti bambini. A Francavilla Fontana un dodicenne è rimasto ferito a seguito dello scoppio di petardi perdendo una falange del dito della mano sinistra. Un bambino di 9 anni di Taranto ha invece riportato ustioni di primo grado al volto e di secondo grado alla mano e all’avambraccio destro per l’esplosione di un petardo durante i festeggiamenti di Capodanno. Lo rende noto l’Asl di Taranto. Il bambino stato trasportato prima all’ospedale Santissima Annunziata e poi al Centro Grandi ustioni dell’ospedale di Brindisi. Dopo le cure è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, è stato medicato all’ospedale di Taranto un uomo di 45 anni per ustioni di primo grado alla mano destra, a causa dell’esplosione di un petardo che stava maneggiando. E’ stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Si sarebbe invece ferito da solo un cacciatore soccorso da personale del 118 in contrada Carella a Noci, in provincia di Bari. Dalle prime informazioni, si è appreso che l’uomo si sarebbe accidentalmente ferito a un piede con la sua stessa arma, mentre era a caccia da solo. L’uomo è stato affidato alle cure del Pronto soccorso del Policlinico di Bari. È sempre rimasto cosciente ed è riuscito a chiamare i suoi familiari per farsi soccorrere. Non risulta in gravi condizioni.