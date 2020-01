In fiamme l’auto del vice sindaco di Vietri di Potenza, Antonio Russo. Si indaga per risalire alla matrice dell incendio, per accertare se sia trattato di un ‘azione dolosa e mirata. Oppure della conseguenza di un atto vandalico nella notte di Capodanno. Hanno lavorato fino alle 4 del mattino i Vigili del fuoco di Potenza per spegnere le fiamme. L auto, andata completamente distrutta, era parcheggiata in piazza del Popolo. I Vigili del fuoco dopo l’opera di spegnimento, hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i Carabinieri che stanno indagando sul caso. Appresa la notizia, è giunto sul luogo del rogo anche il sindaco Christian Giordano.

“Subiamo minacce, ingiurie, diffamazioni, intimidazioni che coinvolgono anche le nostre famiglie – ha dichiarato , attraverso i social il primo cittadino – Abbiamo sempre denunciato ma, ad oggi, purtroppo, non abbiamo avuto alcun riscontro utile e capace di limitare tali episodi, nonostante nel 90% dei casi ci sono sempre stati dei nomi e dei cognomi. Viviamo in un clima di continua tensione e purtroppo non ci sentiamo adeguatamente tutelati. Speriamo che l’episodio possa essere utile ad avviare un’azione seria a tutela delle nostre persone, delle nostre famiglie e di tutta la comunità vietrese. La nostra bandiera di legalità – conclude Giordano – da oggi dovrà sventolare ancora più forte”