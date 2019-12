Torna il bel tempo per Capodanno a Bari e provincia, miglioramenti anche nel Foggiano

Dopo il maltempo e il freddo degli ultimi giorni è in arrivo una tregua su quasi tutta la Puglia, in particolare Bari e provincia, che interesserà i giorni di Capodanno. E’ previsto infatti cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime attorno ai 12-13 gradi. Le minime serali, per chi vorrà seguire il Concertone del 31 dicembre di piazza Libertà a Bari, si aggireranno attorno ai 6 gradi. Buone anche le previsioni per il 1° gennaio 2020, con sole e cielo azzurro. Il bel tempo proseguirà anche per il resto della prima settimana del nuovo anno.

Buone temperature anche nel Foggiano. La prima ondata di gelo nei giorni scorsi ha colpito maggiormente i Monti Dauni, sulle vette superiori ai 600 metri. Neve a Faeto e Monteleone di Puglia, paesi al di sopra degli 800 metri, dove si registrano accumuli di neve fino a 20 centimetri. Situazione in netto miglioramento sul Gargano dove da ieri non nevica più. Al momento non si registrano disagi alle popolazioni e alla circolazione stradale, sono infatti entrati in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale con un aumento delle temperature.