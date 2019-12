Bitonto, distrutta scritta antimafia in ricordo di Anna Rosa Tarantino

Un pessimo segno, di quelli che fanno male, ma che l’amministrazione comunale è seriamente intenzionata a combattere. E’ stata distrutta a sassate nella notte a Bitonto una scritta luminosa antimafia in ricordo di Anna Rosa Tarantino, l’anziana che due anni fa venne uccisa proprio il 30 dicembre perché colpita dai proiettili di uno scontro a fuoco tra due fazioni mafiose rivali. Un simbolo delle vittime innocenti di mafia, a cui il Comune ha voluto dedicare una serie di installazioni, nel quartiere della sparatoria, per sensibilizzare i residenti sulla strada verso la legalità, la cui inaugurazione è prevista nelle prossime ore nel secondo anniversario dell’omicidio. Un’intimidazione immediatamente rispedita al mittente dal sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, nel denunciare su Facebook che “ignoti dalle teste disabitate hanno deciso di aggredire a sassate la frase ‘La mafia uccide, il silenzio pure’, riuscendo a distruggere il nome e cognome dell’autore, il grande Peppino Impastato”. “Abbiamo evidentemente colto nel segno”, prosegue Abbaticchio, così “le iniziative culturali si ripeteranno ossessivamente proprio dove dimostrate che vi stiamo dando fastidio. Quelle frasi ve le imprimeremo in testa, davanti alla vostra casa”. Per questo il sindaco ha voluto rafforzare la chiamata in piazza dei suoi cittadini per l’inaugurazione delle scritte (“Tutti insieme contro questa montagna di escrementi”, è l’esortazione) a Porta Robustina, luogo della sparatoria in cui venne uccisa l’anziana il 30 dicembre 2017. Per dare un segnale chiaro a chi vorrebbe far ripiombare la città nella paura.