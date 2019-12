Sequestrati 1,5 tonnellate di fuochi d’artificio illegali nel Leccese

La Guardia di Finanza di Lecce e di Otranto ha sequestrato, con l’ausilio degli artificieri dei Carabinieri di Lecce, una tonnellata e mezzo di fuochi d’artificio e materiale per confezionarli, a un quarantenne che lo teneva in garage e in casa. In particolare, si tratta di 1.572,90 chilogrammi di materiale esplodente categorie 1 (f1) e categoria 2 (f2), oltre a numerosi componenti per la produzione di giochi pirotecnici.

Secondo i militari, il potere deflagrante era tale da poter provocare, in caso di innesco accidentale, importanti danni al fabbricato e alle abitazioni circostanti. Il quarantenne non è stato in grado di esibire alcuna documentazione che giustificasse la liceità dell’acquisto, in violazione delle norme sulla sicurezza e la pubblica incolumità; è stato denunciato per detenzione e fabbricazione abusiva di prodotti esplodenti.