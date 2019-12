Bari, studente 25enne del Ghana aggredito per aver chiesto un accendino

A Natale si è tutti più buoni. O quasi. Potrebbe non essere d’accordo il giovane Omar, studente 25enne originario del Ghana, insultato con frasi razziste a Bari da due persone alle quali aveva soltanto chiesto un accendino, la notte tra sabato e domenica scorsi, in pieno centro. La denuncia arriva dallo ‘Sportello Fuorimercato-Infopoint No Borders’, che nel capoluogo pugliese si occupa di assistere i migranti e che ha supportato Omar “nel denunciare l’accaduto ai carabinieri”. “Omar – spiegano dallo Sportello per i migranti – è del Ghana, vive in Italia da nove anni e studia per diventare cuoco. Quanto accaduto è incredibile. Omar stava tornando a casa quando ha chiesto a delle persone un accendino per fumarsi una sigaretta, ed è stato insultato e aggredito con offese a sfondo razziale. Fortunatamente ha riportato minime contusioni guaribili in pochi giorni”. Con “Omar – hanno poi aggiunto dallo Sportello che sull’accaduto ha pubblicato anche un post su Facebook – abbiamo deciso assieme di denunciare un clima ostile che viviamo verso le persone più vulnerabili, che siano migranti, omosessuali, minoranze etniche o religiose”. Un messaggio di pace e solidarietà è stato quindi lanciato dall’associazione di volontariato che quotidianamente si fa carico di storie come quelle di Omar. “Alle discriminazioni e alla violenza rispondiamo col sorriso e rimanendo uniti, solidali! Le vostre parole d’odio, i vostri comportamenti xenofobi e divisivi non ci piacciono affatto – si legge sul social network – E proprio per questo non cadremo nelle vostre trappole, quelle dell’individualismo ed isolamento. Continuiamo a costruire relazioni fondate sul rispetto e sul #mutuoaiuto, continuiamo a metterci insieme, a fare sindacato”.