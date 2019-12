Caporalato, il governatore Emiliano: “A breve due nuove foresterie”

“Ci sono già 850 posti nelle foresterie realizzate dalla Regione Puglia che sono luoghi dignitosi e attrezzati per ospitare i lavoratori dell’agricoltura, ma non ci fermiamo: stiamo per far partire altre due foresterie con 160 posti complessivi. Saranno così cinque centri: casa Sankara-Fortore a San Severo, Lesina e Poggio Imperiale, oltre a Nardò e Turi”.

È quanto annunciato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto oggi alla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a Foggia dal prefetto, alla presenza dei ministri dell’Interno e dell’Agricoltura, Luciana Lamorgese e Teresa Bellanova.

Emiliano ha evidenziato che “nel corso di una delle ultime giunte è stata approvata una delibera che dà impulso al primo stralcio per il recupero di immobili abbandonati e dismessi nel centro di Carpino”. Secondo Emiliano, inoltre, l’emergenza nel Gran Ghetto di Rignano Garganico, dove alcune settimane fa un incendio ha distrutto 200 baracche, sarà tamponata con interventi con materiali di protezione civile.

Inoltre la Regione conferma l’impegno per l’integrazione sociale in favore di stranieri titolari di status, così come conferma l’immediata disponibilità a finanziare ulteriori strutture di accoglienza come le foresterie, in collaborazione con le amministrazioni locali”.