Corato, sequestrati beni per 5 milioni di euro ad un sorvegliato speciale del posto

Dichiarava un reddito di 4.700mila euro all’anno, ma in un trentennio avrebbe accumulato un patrimonio stimato in 5 milioni di euro. I Carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno per questo dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale del capoluogo pugliese, nei confronti di Antonio Livrieri, 54enne di Corato. Al momento, l’uomo risulta essere detenuto nel carcere di Trani con condanne definitive per ricettazione, furto, rapina, usura. Il provvedimento è scaturito da una complessa attività d’indagine svolta dai militari che hanno compiuto un’approfondita analisi delle attività economiche e finanziarie svolte dal pregiudicato e dal suo nucleo familiare per oltre un trentennio, riuscendo ad acclarare in modo inconfutabile l’illecita origine del patrimonio del 54enne e dei suoi familiari. I carabinieri hanno quindi sequestrato 15 immobili tra Corato, Bisceglie e Terlizzi e disponibilità finanziarie presso nove istituti di credito di interesse nazionale. Nel corso dell’attività investigativa sono state dettagliatamente ricostruite le modalità operative attraverso le quali Antonio Livrieri, coinvolto in attività criminose sin dagli anni ‘80, ha provveduto a “ripulire”, anche per il tramite dei suoi congiunti, i proventi illeciti, derivanti dai suoi traffici, realizzando, ad oggi, un patrimonio stimato di ingente valore.