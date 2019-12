Grumo Appula, “operazione bar di cittadinanza”: scoperto un bar sconosciuto al fisco

La truffa ai danni dello Stato è stata scoperta durante un semplice controllo di routine sugli scontrini da parte della Guardia di Finanza. I militari hanno scoperto che all’interno dell’ospedale di Grumo Appula, in provincia di Bari, c’era un bar completamente sconosciuto al fisco e il cui gestore, ora denunciato, percepiva il reddito di cittadinanza. Diciannove funzionari sono stati quindi segnalati dalle Fiamme gialle di Bari e Bitonto alla Procura regionale della Corte dei Conti, perchè non risulta avessero mai intrapreso alcuna azione legale per contrastare gli illeciti né per recuperare gli importi dovuti dal gestore del bar all’Asl. Sono stati quindi accusati di grave condotta omissiva perchè hanno causato danni alle casse dell’ente pubblico e ingiusto vantaggio patrimoniale per l’imprenditore. I finanzieri, dopo avere constatato l’assenza del misuratore fiscale, hanno avviato una verifica e il titolare è risultato ‘evasore totale’: dal 2014, infatti, non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale, sottraendo alla tassazione oltre 250 mila euro. E’ stato così denunciato alla Procura per occultamento o distruzione di documenti contabili e segnalato all’Inps per la revoca del reddito di cittadinanza e il recupero delle somme già percepite. Ma, titolare di una ditta individuale, esercitava quell’attività di bar dal 1985 e, oltre alle tasse non pagate, ai finanzieri non risulta che abbia mai corrisposto all’Asl di Bari i canoni di locazione, né le spese di energia elettrica e acqua, per un importo stimato in 80 mila euro secondo il “Contratto di concessione”, che prevedeva l’installazione, mai realizzata, dei contatori di acqua ed elettricità, così usata a ‘costo zero’ per il gestore, ma pagata dall’ente pubblico. Inoltre, l’uomo avrebbe autocertificato nella richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza, di essere un mero pensionato, omettendo invece di dichiarare l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

La risposta dell’Asl:

La ASL Bari ha diffuso una nota nella quale fa sapere di essersi già attivata per il recupero delle somme dovute e per ripristinare la legalità nel servizio di ristoro. L’attività presente all’interno del Poliambulatorio di Grumo Appula non è passata inosservata, visto che nel giugno scorso c’era stata una segnalazione anonima agli organi competenti e alla stessa ASL, la quale immediatamente aveva fatto partire i controlli interni. La ASL – prosegue la nota – si è impegnata a fondo per garantire l’affidamento dei bar con procedura di gara pubblica in tutte le strutture aziendali, iter concluso il 14 marzo 2018, riportando l’intera vicenda sui binari della trasparenza e della legalità, compreso Grumo.