Ex Ilva, nessun accordo per il rinvio dell’udienza. Mittal deposita memoria

Proseguono anche oggi i negoziati tra i commissari dell’ex Ilva e ArcelorMittal, nonostante ieri in tarda serata il gruppo franco indiano abbia deciso di depositare una memoria per replicare al ricorso cautelare d’urgenza dell’amministrazione straordinaria. Non si è trattato, infatti, stando a quanto spiegato, di una mossa ‘aggressiva’ ma di un passaggio procedurale ‘obbligato’, dato che nelle trattative per arrivare ad un accordo di principio su ‘macrotemi’ restano degli aspetti su cui non c’è ancora un’intesa.

Tre gli scenari che si prospettano a questo punto: se prima dell’udienza di venerdì non verrà trovata un’intesa di principio allora si andrà allo ‘scontro’ in udienza con la discussione e la decisione del giudice nei giorni successivi; sarà raggiunto prima dell’udienza un accordo sui ‘macrotemi’ e le parti congiuntamente chiederanno un rinvio dell’udienza alla settimana successiva o a gennaio per i negoziati.

Terza ipotesi: le parti avranno bisogno di qualche giorno in più per trovare l’intesa di massima e chiederanno un rinvio al 23 dicembre o a dopo le feste.