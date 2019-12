Operazione “Natale sicuro”: la Guardia di Finanza sequestra 2 milioni tra giocattoli, addobbi natalizi e fuochi d’artificio

Natale sicuro: i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 2 milioni tra giocattoli, addobbi natalizi e fuochi d’artificio. Oggetti che se immessi nel mercato, avrebbero fruttato circa 1 milione di euro. 23, in tutto, le persone denunciate.

Tornano ad intensificarsi, come ogni anno in questo periodo, i controlli delle fiamme gialle sui prodotti natalizi per verificarne la provenienza ed effettuare controlli economici, per combattere il fenomeno della contraffazione e della vendita di prodotti non sicuri.

L’attività di controllo è partita da uno screening dei vari punti vendita di merce natalizia dislocati nei comuni dell’hinterland barese che proponevano merce natalizia a un prezzo particolarmente accattivante, non in linea con quello di mercato.

I finanzieri hanno effettuato mirati controlli presso 22 attività commerciali, all’ingrosso e al dettaglio, sottoponendo a sequestro circa 2 milioni di luci natalizie, 10.000 giocattoli, 110.000 tra addobbi e accessori di abbigliamento natalizio, risultati contraffatti e non conformi alle normative di settore in materia di sicurezza dei prodotti. Tutta la merce sequestrata, tra materiale elettrico ai giocattoli, erano privi dei marchi della CE e quindi privi degli standard di sicurezza imposti dalla normativa europea.

Denunciate in tutto 23 persone di cui una, di nazionalità cinese, per reato di commercio abusivo di materiale esplodente: nella sua attività commerciale, infatti, sono stati ritrovati 75 kg di fuochi d’artificio illeciti, di diversa tipologia, pronti per essere venduti.