Papa a Bari: le misure di sicurezza

700 uomini della sicurezza impegnati nel weekend, oltre trenta punti di vigilanza con blocchi di cemento e transenne, venti varchi di accesso e deflusso con controlli più specifici nell’area di massima sicurezza.

Sono alcune delle disposizioni illustrate dal questore di Bari per il ritorno del Papa nel capoluogo pugliese, domenica prossima. La macchina della sicurezza è partita già ieri con l’arrivo di alcuni degli oltre cinquanta vescovi dei Paesi che si affacciano sul mare grande e che parteciperanno al forum “Mediterraneo frontiera di pace”.

Il culmine domenica con la celebrazione eucaristica del Pontefice in piazza Libertà. Qui si accede solo con biglietto già distribuito ai fedeli dalle parrocchie. Tutti gli altri potranno seguire la Santa Messa dai maxischermi installati nel centro storico. Su corso Vittorio Emanuele gli esercenti delle attività commerciali abbasseranno la saracinesca a mezzanotte per consentire la bonifica e il presidio della zona. La buona riuscita dell’evento – ha detto il questore- richiede la collaborazione e la tolleranza dei cittadini. L’appello è di arrivare con congruo anticipo, con borse leggere senza nessun oggetto in vetro e con bottiglie in plastica senza tappo. Tutto questo per accelerare i controlli. Non ci sono grandi limitazioni, ad eccezione di piazza Libertà dove è allestito l’altare. Si lavora per conciliare la necessaria sicurezza per garantire la buona riuscita dell’evento con la fruibilità della città. Si attendono oltre 40.000 persone. Per la zona di massima sicurezza, da sabato divieto di sorvolo e di navigazione.