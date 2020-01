Potenza, stadio o parco? Pergola: concertazione per ampia analisi

Sulla proposta di realizzare il nuovo stadio cittadino nell’ex Cip Zoo. Interviene il vice presidente del Consiglio comunale di Potenza, Rocco Pergola: oltre all’ipotesi di un parco – ha detto – necessaria una concertazione per analisi allargata sull’intera zona.

“La pianificazione e il destino di una area così importante dovrà decidersi alla luce del sole con la massima partecipazione e non in qualche stanza con incontri istituzionali ristretti.” A dirlo è l’esponente di centrosinistra nonché vice presidente del Consiglio comunale di Potenza, Rocco Pergola, sull’ipotesi avanzata dal presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, di costruire in project financing per 50 milioni di euro il nuovo stadio cittadino da 12 mila posti denominato Lions Arena con annesso centro commerciale sui terreni dell’ex Cip Zoo.

Sul sito, localizzato all’ingresso principale del capoluogo lucano, è aspra la polemica tra i favorevoli all’impianto sportivo, che andrebbe in soccorso dello storico Viviani con evidenti limiti tecnico-strutturali, e quanti invece vorrebbero vedere riconosciute le migliata di firme raccolte da anni per realizzare il “Parco della Città”.

“Il lavoro svolto sino ad oggi – ha detto Pergola – sancito dalla firma del protocollo d’intesa tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e il Comune di Potenza per la ridefinizione degli ambiti territoriali con la rispettiva potestà pianificatoria, rappresenta il punto di partenza per avviare un confronto vivo con la città e decidere insieme in quale direzione andare. L’area ASI rappresenta un’area strategica ed allo stesso tempo un’occasione da non sprecare” per quanti “amano l’ambiente e praticano sport all’aperto, inoltre con la presenza del ponte romano e con la ristrutturazione del Ponte Musmeci acquisterà una maggiore valenza turistica, la rigenerazione e il recupero del patrimonio esistente è il punto principale su cui lavorare.”

La concertazione allargata tra i soggetti interessati e gli ordini professionali, secondo il capogruppo de La Potenza dei Cittadini, dovrebbe dirimere i timori di speculazione edilizia su una zona in parte bonificata dall’ex allevamento di suini e sulla quale dovrà esserci una valutazione della Regione Basilicata. Resta il nodo sul peso politico nella vicenda rappresentato dallo stesso Caiata, parlamentare e segretario lucano di Fratelli d’Italia, collegato direttamente alla maggioranza comunale e di viale Verrastro.