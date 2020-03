Coronavirus, la situazione in Puglia e Basilicata

In Basilicata sono in tutto 38 i test con esito negativo per prevenire l’arrivo di casi di coronavirus. A renderlo noto è la task force regionale lucana. Continua incessantemente l’attività del numero verde regionale 800 99 66 88, attivo dalle ore 8 alle ore 20.

Nelle ultime ore sono arrivate oltre 112 chiamate che però non hanno dato corso a nessuna segnalazione sanitaria. Il numero verde può essere contattato anche da chi negli ultimi 14 giorni abbia fatto ingresso in Italia e arrivi in Basilicata dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’organizzazione mondiale della sanità o abbia soggiornato nei comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus.

Le informazioni sull’ordinanza emessa dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e i contatti telefonici della ASM e della Protezione civile sono disponibili sul sito web della Regione.

In Puglia i casi rimangono sempre tre, il tarantino proveniente da Codogno che sta già bene e che rimarrà in monitoraggio fino a quando i tamponi non si negativizzeranno e potrà essere dimesso e i due suoi familiari stretti, risultati positivi ma asintomatici, che rimangono ancora in quarantena.

Intanto, a Foggia nei giorni 2, 3 e 4 marzo saranno sospese per prevenzione le attività didattiche ed amministrative negli istituti di istruzione secondaria. Anche il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro per le stesse ragioni ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città di ogni ordine e grado. Anche la Regione Puglia ha attivato una casella email e il numero verde 800 055 955.