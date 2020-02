Coronavirus: le precauzioni in chiesa

MATERA. Evitare di scambiarsi il segno della pace durante la messa, non ricevere in mano l’ostia per la comunione e svuotare le acquasantiere nelle chiese: sono le misure precauzionali adottate dalla Conferenza Episcopale della Basilicata per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. “Piccoli accorgimenti di buonsenso” precisa la nota, in mancanza, al momento, di disposizioni delle autorità sanitarie e delle Istituzioni preposte.

Si esorta alla preghiera “nelle sue varie forme” per “affidare alla Provvidenza questo momento non facile del nostro presente” e si invita anche “a fare in modo che nelle nostre comunità non si creino allarmismi immotivati“.