Coronavirus: Basilicata, arrivano i kit. Esami in regione

POTENZA. Domani (mercoledì) arriveranno in Basilicata i kit contenenti i tamponi per eseguire gli esami su pazienti che presentano sintomi di coronavirus e l’esame dei campioni prelevati avverrà direttamente in regione, senza rivolgersi a strutture della Campania o della Puglia. Lo ha detto poco fa al consiglio regionale della Basilicata l’assessore alla salute, Rocco Leone, confermando che “al momento non si hanno dati sul contagio” in regione. Riferendosi all’ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione, Vito Bardi, che prevede la quarantena volontaria, ma controllata, degli studenti che tornano in Basilicata dopo la chiusura delle università nelle regioni del Nord, Leone ha detto che “il governatore era preoccupato per la chiusura degli Atenei del Nord e, in buona fede, preoccupato per la salute dei cittadini, cercando così di difendere il territorio creando un ‘cordone’. Questo – ha concluso L’assessore – era il senso dell’ordinanza, così criticata e aggredita: non esiste l’ordinanza perfetta o non avremmo casi in Italia”. (ANSA).