Coronavirus, a Potenza riunione comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica

Dopo l’ordinanza del governo regionale che dispone la quarantena (di 14 giorni) per tutti i cittadini lucani “che rientrano in Basilicata” dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria “o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni” si è svolta in mattinata nella prefettura del capoluogo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sul Coronavirus.

Medesimo incontro è previsto nel pomeriggio alle 18.00 anche in Prefettura a Matera (cui potranno prendere parte anche i sindaci della provincia). Tavolo convocato dal prefetto Rinaldo Argentieri con la Regione Basilicata, la direzione dell’Azienda Sanitaria Locale, il presidente della Provincia, il sindaco di Matera e i vertici delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco per una verifica delle procedure in atto per la gestione dei casi sospetti di infezione da COVID-19. Alla riunione potranno partecipare anche i sindaci della Provincia.

Tra i primi effetti dell’ordinanza di Bardi il rinvio della cerimonia inaugurale prevista il 25 febbraio dell’Anno accademico della scuola dei Beni Archeologici di Matera. L’Ateneo lucano precisa che si tratta di una decisione presa per “l’elevato numero di ospiti attesi alla cerimonia, e provenienti da molte aree d’Italia” indicate nell’ordinanza del presidente della Regione. In una nota interna della Rettrice, Aurelia Sole ha chiesto inoltre all’intera comunità universitaria di “sospendere le iniziative che prevedono la partecipazione di ospiti provenienti dalle regioni indicate nell’ordinanza del Governatore lucano, Vito Bardi”.