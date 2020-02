L’abbraccio di Bari a Papa Francesco; il capoluogo pugliese “Capitale dell’unità”

BARI. Papa Francesco è arrivato a Bari. Nella Basilica di San Nicola ha chiuso l’incontro dei vescovi “Mediterraneo frontiera di pace” promosso dalla Cei e poi, alle 10.45, celebrerà la messa in Corso Vittorio Emanuele, seguita dall’Angelus. Il Papa è atterrato in elicottero nel Piazzale Cristoforo Colombo del capoluogo

pugliese, ed è accolto da mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, da Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, dal prefetto di Bari Antonella Bellomo e dal sindaco Antonio Decaro. A bordo della ‘papamobile’ aperta, papa Francesco ha attraversato alcune vie di Bari ed è arrivato alla Basilica di San Nicola, accolto dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, e dal segretario generale, monsignor Stefano Russo.

“Potremmo chiamare Bari capitale dell’unità”. Lo ha detto papa Francesco all’inizio del suo intervento nella Basilica di San Nicola a conclusione dell’incontro dei vescovi cattolici del Mediterraneo “frontiera di pace”. Il Papa, parlando a braccio, ha ricordato la sua precedente visita nel capoluogo pugliese il 7 luglio 2018 per

l’incontro con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del Medio Oriente, e che quella “era la prima volta dopo lo scisma, c’erano proprio tutti – ha detto -. E oggi siamo qui riuniti ancora, la prima volta di tutti i vescovi del Mediterraneo”. “Trovo significativa – ha detto quindi – la scelta di tenere questo incontro nella città di Bari, così importante per i legami che intrattiene con il Medio Oriente come con il continente africano, segno eloquente di quanto radicate siano le relazioni tra popoli e tradizioni diverse. La diocesi di Bari, poi, da sempre tiene vivo il dialogo ecumenico e interreligioso, adoperandosi instancabilmente a stabilire legami di reciproca stima e di fratellanza”.

“Oggi – ha detto ancora il Pontefice – l’area del Mediterraneo è insidiata da tanti focolai di instabilità e di guerra, sia nel Medio Oriente, sia in vari Stati del nord Africa, come pure tra diverse etnie o gruppi religiosi e confessionali; né possiamo dimenticare il conflitto ancora irrisolto tra israeliani e

palestinesi, con il pericolo di soluzioni non eque e, quindi, foriere di nuove crisi”. “Mai la guerra potrà essere scambiata per normalità o accettata come via ineluttabile per regolare divergenze e interessi contrapposti, mai”.

“La costruzione della pace, che la Chiesa e ogni istituzione civile devono sempre sentire come priorità, ha come presupposto indispensabile la giustizia”, ha detto il

Papa. “Essa è calpestata dove sono ignorate le esigenze delle persone e dove gli interessi economici di parte prevalgono sui diritti dei singoli e della comunità”, ed “è ostacolata dalla cultura dello scarto, che tratta le persone come cose, e genera e accresce le diseguaglianze, così che in modo stridente sulle

sponde dello stesso mare vivono società dell’abbondanza e altre in cui molti lottano per la sopravvivenza”.

“Vorrei aggiungere il grande peccato di ipocrisia: quando nelle convenzioni internazionali tanti Paesi parlano di pace e poi vendono le armi ai paesi in guerra. Questa è la grande ipocrisia”.

“L’inadempienza o, comunque, la debolezza della politica e il settarismo sono cause di radicalismi e terrorismo. La comunità internazionale si è fermata agli interventi militari, mentre dovrebbe costruire istituzioni che garantiscano uguali opportunità e luoghi nei quali i cittadini abbiano la possibilità di farsi carico del

bene comune”.

Non accettiamo mai che chi cerca speranza per mare muoia senza ricevere soccorso o che chi giunge da lontano diventi vittima di sfruttamento sessuale, sia

sottopagato o assoldato dalle mafie”. “Certo, l’accoglienza e una dignitosa integrazione sono tappe di un processo non facile – ha detto -; tuttavia, è impensabile poterlo affrontare innalzando muri. In tale modo, piuttosto, ci si preclude l’accesso alla ricchezza di cui l’altro è portatore e che costituisce sempre un’occasione di

crescita”.

“Il Mediterraneo – ha affermato – ha una vocazione peculiare in tal senso: è il mare del meticciato, ‘culturalmente sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione’. La purezza delle razze non ha futuro”. “Essere affacciati sul Mediterraneo rappresenta dunque una straordinaria potenzialità – ha aggiunto -: non lasciamo che a causa di uno spirito nazionalistico, si diffonda la persuasione contraria, che cioè siano privilegiati gli Stati meno raggiungibili e geograficamente più isolati”. “Solamente il dialogo permette di incontrarsi, di superare pregiudizi e stereotipi, di raccontare e conoscere meglio sé

stessi”, ha concluso.

“Troppo spesso la storia ha conosciuto contrapposizioni e lotte, fondate sulla distorta persuasione che, contrastando chi non condivide il nostro credo,

stiamo difendendo Dio”, ha detto papa Francesco. “In realtà, estremismi e fondamentalismi negano la dignità dell’uomo e la sua libertà religiosa, causando

un declino morale e incentivando una concezione antagonistica dei rapporti umani”, ha affermato. “È anche per questo che si rende urgente un incontro più vivo tra le diverse fedi religiose, mosso da un sincero rispetto e da un intento di pace”.

“Come mandato, vi consegno le parole del profeta Isaia, perché diano speranza e comunichino forza a voi e alle vostre rispettive comunità. Davanti alla desolazione

di Gerusalemme a seguito dell’esilio, il profeta non cessa di intravedere un futuro di pace e prosperità: ‘Ricostruiranno le

vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le città desolate, devastate da più generazioni’ (Is 61,4)”, ha detto il Papa ai vescovi del Mediterraneo concludendo il suo discorso nella Basilica di San Nicola. “Ecco l’opera che il Signore vi affida per questa amata area del Mediterraneo – ha affermato -: ricostruire i legami che sono stati interrotti, rialzare le città distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino laddove oggi ci sono terreni riarsi, infondere speranza a chi l’ha perduta ed esortare chi è chiuso in sé stesso a non temere il fratello, guardare questo mare già divenuto cimitero rinascere. Il Signore accompagni i vostri passi e benedica la vostra opera di riconciliazione e di pace”.

Al termine del suo discorso Papa Francesco è sceso nella cripta della Basilica per venerare le reliquie di San Nicola e salutare la Comunità dei Padri Domenicani.

Nell’omelia della messa celebrata in Corso Vittorio Emanuele II il Papa ha detto: “Se vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo dirci cristiani, questa è la via.

Amati da Dio, siamo chiamati ad amare; perdonati, a perdonare; toccati dall’amore, a dare amore senza aspettare che comincino gli altri; salvati gratuitamente, a non ricercare alcun utile nel bene che facciamo”. “E tu puoi dire – ha proseguito -: ‘Ma Gesù esagera! Dice persino: ‘Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi

perseguitano’ (Mt 5,44); parla così per destare l’attenzione, ma forse non intende veramente quello’. Invece sì, intende

veramente quello. Gesù qui non parla per paradossi, non usa giri di parole. È diretto e chiaro. Cita la legge antica e

solennemente dice: ‘Ma io vi dico: amate i vostri nemici’. Sono parole volute, parole precise”. “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. È la novità cristiana. È la differenza cristiana”, ha affermato Francesco. “Sull’amore verso tutti non accettiamo scuse, non predichiamo comode prudenze – ha continuato -Il Signore non è stato prudente, non è sceso a compromessi, ci ha chiesto l’estremismo della carità. È l’unico estremismo cristiano, lecito: l’estremismo dell’amore”. “Amate i vostri nemici. Ci farà bene ripetere a noi stessi, oggi dopo la messa, queste parole e applicarle alle persone che ci trattano male, che ci danno fastidio, che fatichiamo ad accogliere, che ci tolgono serenità. Amate i vostri nemici”, ha ribadito.

“Non preoccuparti della cattiveria altrui, di chi pensa male di te. Inizia invece a disarmare il tuo cuore per amore di Gesù. Perché chi ama Dio non ha nemici

nel cuore. Il culto a Dio è il contrario della cultura dell’odio”. Lo ha detto papa Francesco nella messa in Corso Vittorio Emanuele II, a Bari. “E la cultura dell’odio si combatte contrastando il culto del lamento – ha aggiunto -. Quante volte ci lamentiamo per quello che non riceviamo, per quello che non va! Gesù sa che tante cose

non vanno, lo sa, che ci sarà sempre qualcuno che ci vorrà male, anche qualcuno che ci perseguiterà. Ma ci chiede solo di pregare

e amare”. “Ecco la rivoluzione di Gesù, la più grande della storia – ha detto ancora il Pontefice -: dal nemico da odiare al nemico da amare, dal culto del lamento alla cultura del dono. Se siamo di Gesù, questo è il cammino! Non ce ne sono altri”.

“Oggi Gesù, col suo amore senza limiti, alza l’asticella della nostra umanità – ha osservato Francesco -. Alla fine possiamo chiederci: ‘E noi, ce la faremo?’. Se la meta fosse impossibile, il Signore non ci avrebbe chiesto di raggiungerla. Ma da soli è difficile; è una grazia che va chiesta”. “E va chiesta anche la grazia di vedere gli altri non come ostacoli e complicazioni, ma come fratelli e sorelle da amare”, ha aggiunto. “Scegliamo oggi l’amore, anche se costa, anche se va controcorrente – ha concluso il Papa -. Non lasciamoci condizionare dal pensiero comune, non accontentiamoci di mezze misure. Accogliamo la sfida di Gesù, la sfida della carità. Saremo veri cristiani e il mondo sarà più umano”.