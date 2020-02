Bimbi obesi: maglia nera in Puglia e Basilicata

MATERA. Eccesso di cibo di bassa qualità e obesità infantile.“In Italia si stimano 2 milioni e 130mila bambini e adolescenti obesi o in eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione tra i 3 ed i 17 anni”. Maglia nera alla Puglia e alla Basilicata che supera il 30 %. Sono sconcertanti i dati del nuovo rapporto realizzato dall’Unicef, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e Lancet, intitolato “Un futuro per i bambini del mondo?“ da cui si evince che l’obesità infantile è aumentata di 11 volte in 40 anni . Le causa di questo esponenziale aumento di giovani vittime sono da ricercarsi nel marketing aggressivo che spinge i consumatori, sin da piccoli, verso fast food ma anche verso alcol e tabacco. Basti pensare che in alcuni paesi del mondo, in un solo anno, i piccoli vedono fino a 30.000 annunci pubblicitari televisivi. A tutto questo si aggiungono inquinamento e cambiamenti climatici che “minacciano da vicino la salute e il futuro di ogni bambino e adolescente nel mondo” . Secondo Coldiretti è preoccupante l’abbandono in Italia dei principi della dieta mediterranea. Nel 2019 gli italiani nel carrello della spesa hanno tagliato gli acquisti di frutta e verdura. E’ sceso così il consumo individuale sotto la soglia minima del fabbisogno giornaliero, per i bambini si è arrivati addirittura a sotto la metà, aumentando così i rischi legati all’obesità e alle malattie ad essa collegate”.