Torna il TRM h24 Magazine: la copertina di questa settimana

Come di consueto nella programmazione del sabato e della domenica torna il TRM h24 Magazine sui fatti salienti accaduti nella settimana che sta per concludersi in Puglia e Basilicata.

Il magazine settimanale in onda su TRM h24 come ogni sabato alle 17.30, 21.30 e 00.30 e domenica alle 8.30, 12.30 e 15.30, passerà in rassegna le principali notizie che questa settimana hanno riguardato Puglia e Basilicata.

A cominciare dall’emergenza Coronavirus che vede in piena attività la macchina della prevenzione anche nelle nostre regioni, la Puglia in particolare che rafforza i controlli negli ospedali ed aeroporti. Poi la partecipazione dei nostri territori alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, con la Basilicata che capitalizza l’esperienza materana e la Puglia che punta alla destagionalizzazione rafforzando il ruolo delle proloco. Settimana importante sul fronte della cultura per Bari che annuncia a Roma l’undicesima edizione del Bif&st nel segno di Mario Monicelli. Sul fronte istituzionale due gli appuntamenti importanti: nel giorno di san Valentino la visita in Basilicata del ministro Francesco Boccia e la presentazione del Piano per il Sud del Governo. Questi e molti altri argomenti nel nuovo numero del magazine che è possibile seguire anche On demand nella versione audio Podcast e su Youtube.