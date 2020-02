“Okkio all’acqua” , a Matera i cittadini controllano i livelli dei torrenti

MATERA. A Matera sono i cittadini a controllare il livello delle acque per sorvegliare le piene. I componenti del Gruppo Volontari per l’Ambiente , partecipando al bando per progetti di comunità di Matera 2019, hanno installato due idrometri: uno in località Pantano – Rondinelle sul canale del torrente Gravina (tragicamente noto per la morte di due cittadini altamurani annegati nel novembre del 2011) e l’altro lungo il torrente Guirro a La Martella. Il dispositivo è costituito da un sistema che lancia l’allarme tramite messaggi su telegram a un gruppo di cittadini. Un terzo idrometro sarà utilizzato come demo nelle scuole ; gli studenti partendo da “una scheda Arduino”, si cimenteranno nel montaggio dello strumento scientifico.

Le comunicazioni avranno simbologia, contenuti e frequenza diverse in ragione dell’incremento delle portate. Al raggiungimento di un livello definito di allarme i dati saranno passati agli uffici regionali della protezione civile, al comando provinciale dei vigili del fuoco ed al Centro Operativo Comunale. Dopo un periodo di test si valuterà se e come far validare la strumentazione dagli uffici regionali. Il posizionamento degli idrometri è stato concordato con gli uffici tecnici della Provincia e del Comune di Matera ed è realizzato grazie al contributo di conoscenze ed esperienze del Circolo Legambiente di Matera e di professionisti come Francesco Piersoft Paolicelli.