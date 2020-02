Bandiera verde: le spiagge lucane e pugliesi a misura di bambino

MATERA. Dove andare al mare coi bambini? Un aiuto potrebbe venire dalle spiagge che hanno ottenuto per il 2020 la “Bandiera Verde”, riconoscimento assegnato dai pediatri. In Basilicata ce ne sono due tra le 144 località in Italia : Marina di Pisticci e Maratea. 13 quelle pugliesi che hanno ottenuto il vessillo: Fasano, Gallipoli, Marina di Ginosa, Margherita di Savoia , Marina di Pescoluse , Marina di Lizzano, Melendugno, Ostuni, Otranto, Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni , Porto Cesareo, Rodi Garganico e Vieste. Le regole per assicurarsi una bandiera verde restano sempre quelle – spiega all’AdnKronos Salute l’ideatore dell’iniziativa, il dottor Italo Farnetani, : “Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi”. “La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 giugno ad Alba Adriatica”.