Nuovo numero del TRM h24 Magazine, in onda sabato e domenica

Come di consueto nella programmazione del sabato e della domenica – sabato alle 17.30, 21.30 e 00.30 e domenica alle 8.30, 12.30 e 15.30 – torna il TRM h24 Magazine sui fatti salienti accaduti nella settimana che sta per concludersi in Puglia e Basilicata.

In primo piano ancora l’emergenza sanitaria globale con una buona notizia che arriva dall’Italia il ministro Speranza annuncia che è stato isolato il Coronavirus, e che ora sarà più facile trattarlo. Poi per TRM network si apre una settimana importante con le trasmissioni dei TG dai nuovi studi della Redazione di Bari, da dove per l’occasione abbiamo seguito in diretta l’inaugurazione della nuova configurazione della pista di volo dell’aeroporto.

Settimana importante anche per il destino dell’Ex Ilva, da Londra a Taranto passando per Bruxelles con il Governo impegnato in un difficile negoziato nel frattempo produce un primo risultato con l’accordo tra Commissari e Mittal per l’acquisizione degli stabilimenti.

Funestate dal maltempo le nostre due regioni con forti raffiche di vento freddo. Bari prosegue la sua marcia verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, puntando sul culto nicolaiano e si prepara ad accogliere il Santo Padre.

Di questo e molto altro si parla nel nuovo numero del Magazine che è possibile ascoltare anche in versione Audio Podcast e On Demand YouTube.