Coronavirus: stato di emergenza in Italia, parte campagna di Federfarma

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi per il coronavirus cinese, stanziando 5 milioni di euro. A gestire la calamità sarà un commissario straordinario, come avvenne per la Sars. È il capo della Protezione civile Borrelli: in caso di necessità, potrà requisire hotel e strutture abitative, ma intanto rassicura: la prevenzione funziona e ogni allarmismo è ingiustificato.

I casi accertati in Italia restano due, una coppia di turisti cinesi in ‘condizioni discrete’ allo Spallanzani di Roma. Sono dodici i ricoverati sempre allo Spallanzani per dei test. In Cina l’ultimo bilancio registra quasi 12 mila contagi e 259 morti. Pechino ammette ritardi nella gestione dell’epidemia.

Una corretta informazione sul coronavirus isolato in Cina. È quella che le farmacie sono impegnate a diffondere in tutta Italia.

Sul versante della corretta informazione Federfarma sta inviando alle 18mila farmacie associate una locandina da esporre, recante indicazioni utili per conoscere la nuova malattia provocata dal virus isolato in Cina e adottare i più adeguati comportamenti igienico-sanitari volti a prevenire e contrastare la diffusione del virus.

I cittadini che entreranno nelle farmacie troveranno inoltre, grazie all’impegno delle Organizzazioni territoriali della federazione, materiale informativo di approfondimento sulla malattia, le modalità di trasmissione e le precauzioni da adottare nella vita quotidiana, basato sulle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

“In questo modo” spiega Federfarma”la farmacia conferma il proprio ruolo di presidio del Servizio Sanitario Nazionale, pronto ad attivarsi tempestivamente in seguito allo ‘Stato di emergenza sanitaria’ dichiarato dal Consiglio dei Ministri. Anche in questa occasione” conclude il presidente Marco Cossolo “le farmacie sono in prima linea per la tutela della salute pubblica, mettendo a disposizione delle Istituzioni la propria rete capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale e la professionalità dei farmacisti che vi operano”.