Sei aziende pugliesi all’Arab Health di Dubai

BARI. Aspettando l’Expo sono arrivate a Dubai sei aziende pugliesi che producono dispositivi per la diagnostica e la cura della salute. Sono espositori dell’Arab Health di Dubai. La 45esima edizione è in programma fino al 30 gennaio al Dubai World Centre. Ad accompagnare la delegazione la Regione Puglia in collaborazione con la società regionale in house Puglia Sviluppo. Si tratta della più grande fiera del settore nell’aerea del Medio Oriente e Nord Africa. L’anno scorso sono stati oltre 105.000 i visitatori e più di 4.000 gli espositori da tutto il mondo. Un evento inserito dall’ente regionale nel Programma strategico dedicato all’internazionalizzazione proprio per le opportunità che offre sia per la promozione che per la collaborazione con gli operatori internazionali di settore.«Abbiamo assistito in questi anni ad una crescita nelle nuove tecnologie che ha ampiamente investito il settore sanitario – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino – Oggi la Puglia è una vera eccellenza in questo campo con realtà imprenditoriali che possono permettersi di competere col mondo vantando un export che sfiora i 463 milioni di euro nei primi sei mesi del 2019 e che cresce in modo particolarmente sostenuto per i dispositivi medicali. Per di più il Medio Oriente rappresenta una grande mercato di sbocco per le nostre imprese con un valore delle esportazioni verso i soli Emirati Emirati Arabi Uniti in crescita del 39,4%. Il Medio Oriente inoltre sta facendo rilevanti investimenti nel settore dell’healthcare e lo stesso evento di Dubai attira espositori e visitatori da tutto il mondo. Per questo la manifestazione apre ad opportunità di collaborazione e di promozione per le imprese davvero imperdibili e allo stesso tempo ci permette di valorizzare la Puglia come luogo ideale per gli investimenti».