Nuovo numero del TRM h24 Magazine in onda sabato e domenica

Molti i fatti raccolti nel nuovo numero del magazine settimanale in onda come ogni sabato alle 17.30, 21.30 e 00.30 e domenica alle 08.30, 12.30 e 15.30.

Nell’arco di mezz’ora passeremo in rassegna i fatti principali che le redazioni di Puglia e Basilicata hanno seguito nella settimana che sta per terminare.

A partire dalle notizie di cronaca che in molti casi hanno avuto una rilevanza nazionale a causa della particolare gravità, come quello accaduto nei pressi di Vaglio di Basilicata, dove sull’asfalto è rimasto il corpo di un tifoso della Vultur Rionero.

Chiuso l’anno da Capitale europea della Cultura di Matera è la Puglia a guardare al titolo italiano per il 2021 con la Città metropolitana di Bari che propone una candidatura unica per tutti i 41 comuni dell’area, e Taranto che cerca un accordo con la Grecìa Salentina, nel capoluogo pugliese fervono anche i preparativi per accogliere il sommo Pontefice (e i pellegrini) per la visita di Febbraio.

Il Governatore lucano Bardi vola a Bruxelles per una serie di incontri in Commissione e Parlamento europeo accompagnato dall’onorevole Tajani: “i fondi sono fondamentali per la Basilicata” dice, intanto la Puglia vara un bando da quasi due milioni e mezzo di euro per le imprese culturali e creative.

Questi però, sono solo alcuni dei fatti principali presenti nuovo numero del magazine disponibile anche on Demand, in video su YouTube e in audio podcast sui principali aggregatori.